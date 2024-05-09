Захарова: Запад готовил России судьбу Украины, но Путин "повернул реку вспять"
Президент РФ Владимир Путин вернул России память и достоинство, не позволив подготовленной Западом "исторической амнезии" овладеть страной, как это произошло на Украине. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По её словам, в конце 1980-х – начале 1990-х годов страна не выдержала "информационного удара", который нанёс Запад, рассчитывая переписать историю.
"Мы во многом сами забыли о собственной истории, и поэтому пришлось много навёрстывать. И это стало возможным благодаря колоссальной роли президента РФ Владимира Путина, который, на мой взгляд, вложил душу и сердце в то, чтобы вернуть нашей стране и память, и то самое достоинство, за которое боролись наши ветераны. Говорят, можно реки вспять повернуть. Вот, мне кажется, он сумел, и всё то, что мы недодали им как внуки, как профессионалы, как общественники, — он развернул этот поток", — подчеркнула Захарова в разговоре с ТАСС.
По словам представителя МИД, Украина пошла по этому пути и её "унесло течением". России тоже была уготована такая "историческая амнезия", но планам Запада не суждено было сбыться.
Ранее президент заявил, что правда о Второй мировой войне мешает колониальной политике Запада. Также лидер РФ назвал реваншизм частью политики западных элит по разжиганию новых конфликтов. По словам Путина, Москва отвергает претензии любых стран или альянсов на исключительность.
АГН "Москва" / Артур Новосильцев