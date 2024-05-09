Захарова: Запад готовил России судьбу Украины, но Путин "повернул реку вспять"

"Мы во многом сами забыли о собственной истории, и поэтому пришлось много навёрстывать. И это стало возможным благодаря колоссальной роли президента РФ Владимира Путина, который, на мой взгляд, вложил душу и сердце в то, чтобы вернуть нашей стране и память, и то самое достоинство, за которое боролись наши ветераны. Говорят, можно реки вспять повернуть. Вот, мне кажется, он сумел, и всё то, что мы недодали им как внуки, как профессионалы, как общественники, — он развернул этот поток", — подчеркнула Захарова в разговоре с ТАСС.