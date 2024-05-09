Средства ПВО РФ за сутки сбили две ракеты ATACMS и 15 снарядов РСЗО Vampire

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшие сутки сбили две оперативно-тактические ракеты ATACMS, а также 15 реактивных снарядов РСЗО Vampire в зоне проведения спецоперации (СВО). Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

"Средствами ПВО сбиты две оперативно-тактические ракеты ATACMS производства США, 15 реактивных снарядов Vampire чешского производства, реактивный снаряд HIMARS производства США, пять управляемых авиационных бомб Hammer производства Франции", — говорится в сообщении оборонного ведомства.

Также за минувшие сутки было перехвачено 28 украинских беспилотников.