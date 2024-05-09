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9 мая, 10:41

Средства ПВО РФ за сутки сбили две ракеты ATACMS и 15 снарядов РСЗО Vampire

Комплекс ПВО "Тор-М2". Обложка © ТАСС / Дмитрий Ягодкин

Комплекс ПВО "Тор-М2". Обложка © ТАСС / Дмитрий Ягодкин

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшие сутки сбили две оперативно-тактические ракеты ATACMS, а также 15 реактивных снарядов РСЗО Vampire в зоне проведения спецоперации (СВО). Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

"Средствами ПВО сбиты две оперативно-тактические ракеты ATACMS производства США, 15 реактивных снарядов Vampire чешского производства, реактивный снаряд HIMARS производства США, пять управляемых авиационных бомб Hammer производства Франции", — говорится в сообщении оборонного ведомства.

Также за минувшие сутки было перехвачено 28 украинских беспилотников.

Ранее сообщалось, что российские войска поразили командно-наблюдательный пункт и полевой склад боеприпасов ВСУ. Кроме того, было нанесено поражение живой силе и военной технике противника в 105 районах.

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Наталья Исакова
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