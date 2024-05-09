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9 мая, 13:32

Акция "Стена Памяти" в честь Дня Победы прошла во всей России

В России прошла акция "Стена Памяти" в честь Дня Победы. Обложка © Предоставлено Life.ru

В России прошла акция "Стена Памяти" в честь Дня Победы. Обложка © Предоставлено Life.ru

В 2024 году патриотическая акция "Бессмертный полк" проводится в разных форматах, и "Стена Памяти" — один из них. Её суть заключается в том, что в разных учреждениях по всей стране размещаются специальные стенды, на которые каждый желающий может прикрепить портрет своего героя.

  • В России прошла акция "Стена Памяти" в честь Дня Победы. Фото © Предоставлено Life.ru
    В России прошла акция "Стена Памяти" в честь Дня Победы. Фото © Предоставлено Life.ru
  • В России прошла акция "Стена Памяти" в честь Дня Победы. Фото © Предоставлено Life.ru
    В России прошла акция "Стена Памяти" в честь Дня Победы. Фото © Предоставлено Life.ru
  • В России прошла акция "Стена Памяти" в честь Дня Победы. Фото © Предоставлено Life.ru
    В России прошла акция "Стена Памяти" в честь Дня Победы. Фото © Предоставлено Life.ru
  • В России прошла акция "Стена Памяти" в честь Дня Победы. Фото © Предоставлено Life.ru
    В России прошла акция "Стена Памяти" в честь Дня Победы. Фото © Предоставлено Life.ru
  • В России прошла акция "Стена Памяти" в честь Дня Победы. Фото © Предоставлено Life.ru
    В России прошла акция "Стена Памяти" в честь Дня Победы. Фото © Предоставлено Life.ru

В России прошла акция "Стена Памяти" в честь Дня Победы. Фото © Предоставлено Life.ru

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Главные цели патриотической акции — сохранение исторической памяти о трагических событиях и героических подвигах времён Великой Отечественной войны и создание коллективного образа вековой памяти миллионов людей, которые подарили нам мирное небо над головой, участвуя в событиях 1941–1945 годов.

"Всероссийская общественная акция "Стена Памяти" — это возможность сказать спасибо всем отцам, дедам и прадедам, защитившим Родину, прошедшим войну на полях сражений и в тылу", — отмечают организаторы.

Пилоты "России" провели "Бессмертный полк" во время тренировочного полёта
Пилоты "России" провели "Бессмертный полк" во время тренировочного полёта

Ранее стало известно, что в Кузбассе более ста тысяч человек приняли участие в акции "Бессмертный полк" в традиционном формате. В Кемерове колонной прошли около 50 тысяч человек, а в Новокузнецке — более 53 тысяч. Ещё тысячи человек с портретами предков вышли на улицы в Прокопьевске, Юрге, Полысаеве, Калтане, Осинниках, Анжеро-Судженске, Междуреченске и других населённых пунктах области.

Мирон Сидоров
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