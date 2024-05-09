Акция "Стена Памяти" в честь Дня Победы прошла во всей России

В 2024 году патриотическая акция "Бессмертный полк" проводится в разных форматах, и "Стена Памяти" — один из них. Её суть заключается в том, что в разных учреждениях по всей стране размещаются специальные стенды, на которые каждый желающий может прикрепить портрет своего героя.











Главные цели патриотической акции — сохранение исторической памяти о трагических событиях и героических подвигах времён Великой Отечественной войны и создание коллективного образа вековой памяти миллионов людей, которые подарили нам мирное небо над головой, участвуя в событиях 1941–1945 годов.

"Всероссийская общественная акция "Стена Памяти" — это возможность сказать спасибо всем отцам, дедам и прадедам, защитившим Родину, прошедшим войну на полях сражений и в тылу", — отмечают организаторы.