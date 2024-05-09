Более трёх миллионов окон украсили участники "Движения первых" ко Дню Победы

Более трёх миллионов окон в России и других странах мира украсили участники "Движения первых". Акцию под названием "Окна Победы" они посвятили 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, сообщает пресс-служба организации.

Кадры с акции "Окна Победы". Видео © Пресс-служба "Движения первых"

"В память о подвиге народа "Движение первых" запустило традиционную акцию "Окна Победы", в которой приняли участие более 45 тысяч наших первичных отделений. К акции присоединились и дети, и взрослые, школы, вузы, колледжи, предприятия, наши зарубежные партнёры, посольства и культурные центры", — отметил председатель правления "Движения первых" Григорий Гуров.

В 2024 году "Первые" вместе с наставниками и родителями оформляли окна домов, школ и других образовательных учреждений с помощью рисунков, наклеек и фотографий. При этом специально для активистов было разработано порядка 30 трафаретов с символами Победы. Это и георгиевские ленты, и гвоздики с голубями, а также известные памятники, к примеру, "Родина-мать" и "Алёша". Также акцию в этом году поддержали общественные деятели, преподаватели и студенты вузов, руководство и актёры театров, а также министерства, ведомства правительства страны и парламентарии.

"С радостью присоединилась к акции "Окна Победы". <...> Вместе с ребятами украсили окна рабочего кабинета в Госдуме. Теперь его легко отличить с улицы!" — рассказала заместитель председателя нижней палаты парламента Анна Кузнецова.















Также к "окнам Победы" присоединились активисты за рубежом. В частности, праздничными наклейками и рисунками школьники украсили окна учебных заведений при посольствах РФ на Кипре, в Турции и Южной Корее.