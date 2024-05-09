В российских городах прошла акция "Вальс Победы"
В День Победы в российских городах традиционно прошла акция "Вальс Победы", которая объединила тысячи граждан разных возрастов по всей стране. Из года в год 9 мая все желающие выходят на улицы и кружат в красивом танце. В знак вечной благодарности вальс танцуют внуки и правнуки победителей.
В российских городах прошла акция "Вальс Победы". Видео © Предоставлено Life.ru
Так, в Санкт-Петербурге акция состоялась на Дворцовой площади. Блокадники, которые наблюдали за танцующей молодёжью, вспоминали свою молодость и военные годы. Юные участники же отметили, что для них День Победы — это не просто праздник, а дань уважения предкам, которые мужественно сражались в борьбе с фашизмом.
В Новосибирске такое мероприятие проходит уже третий год подряд. На этот раз у Монумента Славы танцевало 140 человек, среди которых школьники и студенты. За две недели до праздника пары начали репетиции с хореографом.
А в Екатеринбурге участники вальсировали в Доме культуры УрГЭУ. В завершение они подняли флаг России и прокричали троекратное "Ура!" на фоне гимна праздника — песни "День Победы". Масштабное мероприятие также прошло в Ставропольском крае, Челябинской области, Москве и новых регионах, в том числе в Луганской Народной Республике.
Отметим, что главной музыкальной линией акции 2024 года стала композиция, которая появилась к 50-летию празднования Победы благодаря композитору Вячеславу Исаева и поэту Владимиру Овчинцеву. Популярность она обрела, когда волгоградская группа "Династия" выбрала эту песню для всероссийского конкурса патриотической песни "Весна Победы".
Ранее Life.ru писал, что по всей России до 12 мая проходит патриотическая акция "Бессмертный полк на транспорте". Присоединиться к ней может любой желающий: для этого необходимо распечатать и разместить портрет героя, приближавшего Великую Победу, на любом транспортном средстве.
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