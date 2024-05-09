В День Победы в российских городах традиционно прошла акция "Вальс Победы", которая объединила тысячи граждан разных возрастов по всей стране. Из года в год 9 мая все желающие выходят на улицы и кружат в красивом танце. В знак вечной благодарности вальс танцуют внуки и правнуки победителей.

В российских городах прошла акция "Вальс Победы". Видео © Предоставлено Life.ru

Так, в Санкт-Петербурге акция состоялась на Дворцовой площади. Блокадники, которые наблюдали за танцующей молодёжью, вспоминали свою молодость и военные годы. Юные участники же отметили, что для них День Победы — это не просто праздник, а дань уважения предкам, которые мужественно сражались в борьбе с фашизмом.

В Новосибирске такое мероприятие проходит уже третий год подряд. На этот раз у Монумента Славы танцевало 140 человек, среди которых школьники и студенты. За две недели до праздника пары начали репетиции с хореографом.

А в Екатеринбурге участники вальсировали в Доме культуры УрГЭУ. В завершение они подняли флаг России и прокричали троекратное "Ура!" на фоне гимна праздника — песни "День Победы". Масштабное мероприятие также прошло в Ставропольском крае, Челябинской области, Москве и новых регионах, в том числе в Луганской Народной Республике.

Отметим, что главной музыкальной линией акции 2024 года стала композиция, которая появилась к 50-летию празднования Победы благодаря композитору Вячеславу Исаева и поэту Владимиру Овчинцеву. Популярность она обрела, когда волгоградская группа "Династия" выбрала эту песню для всероссийского конкурса патриотической песни "Весна Победы".