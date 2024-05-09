По всей России с 1 по 12 мая проходит патриотическая акция "Бессмертный полк на транспорте". Присоединиться к ней может любой желающий: для этого необходимо распечатать и разместить портрет героя, приближавшего Великую Победу, на любом транспортном средстве. При этом фото не должно мешать обзору водителя.

По всей России проходит акция "Бессмертный полк на транспорте". Видео © Life.ru

"Оптимальный размер портрета героя — А4/А3. Также должны быть указаны его фамилия, имя, отчество и годы жизни, если есть об этом информация", — сообщается на сайте "Бессмертного полка".

В Ленобласти, например, в преддверии Дня Победы прошла автоколонна из машин и мотоциклов, украшенных портретами участников ВОВ, георгиевскими ленточками и флагами. А в Белгородской области можно было заметить пассажирские автобусы, окна которых обклеены фотографиями героев и тружеников тыла. В Дагестане тоже прошёл автопробег: местные автолюбители с флагами России, республики, Знамёнами Победы и георгиевскими лентами проезжали по улицам, держа в руках или разместив на стёклах авто портреты со своими фронтовиками, а также героями спецоперации (СВО).