В России прошла акция "Концерт во дворе у ветеранов" — добрая традиция, призванная поздравить участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла с Днём Победы прямо у них дома. Этим занялись волонтёры, творческие коллективы и члены молодёжных организаций.

Волонтёры и творческие коллективы песнями поздравили ветеранов прямо в их дворах. Видео © Предоставлено Life.ru

Акция проходит по всей стране. В частности, концерты состоялись в Калининградской, Тульской областях, Севастополе и Приморском крае. Ветеранам дарят подарки и поют песни, для них также танцуют местные коллективы. Например, в Калининграде так поздравили миномётчика Владимира Пирожкова с улицы Родителева.

Его призвали на службу осенью 1943 года, после ранения он остался служить шофёром автомобильного батальона. До конца войны фронтовик возил снаряды в Литве, Восточной Пруссии, Польше и Германии. Победу Владимир Евдокимович встретил под Бреслау (польским Вроцлавом).