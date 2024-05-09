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9 мая, 13:21

Волонтёры и творческие коллективы песнями поздравили ветеранов прямо в их дворах

В России в честь Дня Победы прошла акция "Концерт во дворе у ветеранов"

В России прошла акция "Концерт во дворе у ветеранов" — добрая традиция, призванная поздравить участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла с Днём Победы прямо у них дома. Этим занялись волонтёры, творческие коллективы и члены молодёжных организаций.

Волонтёры и творческие коллективы песнями поздравили ветеранов прямо в их дворах. Видео © Предоставлено Life.ru

Акция проходит по всей стране. В частности, концерты состоялись в Калининградской, Тульской областях, Севастополе и Приморском крае. Ветеранам дарят подарки и поют песни, для них также танцуют местные коллективы. Например, в Калининграде так поздравили миномётчика Владимира Пирожкова с улицы Родителева.

Его призвали на службу осенью 1943 года, после ранения он остался служить шофёром автомобильного батальона. До конца войны фронтовик возил снаряды в Литве, Восточной Пруссии, Польше и Германии. Победу Владимир Евдокимович встретил под Бреслау (польским Вроцлавом).

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Напомним, 9 Мая в России отмечается День Победы. Ровно 79 лет назад Красная армия взяла Берлин, завершив освобождение СССР и Европы от нацизма. В этот день обращаются не только к ветеранам, но и они — к участникам спецоперации. Фронтовики желают им вернуться домой живыми, здоровыми и с победой.

Обложка ©

Кадр из видео Life.ru

Матвей Константинов
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