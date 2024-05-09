Певец Маршал искренне рассказал о встрече с украинским военнопленным

Народный артист России Александр Маршал с 2014 года на регулярной основе ездит в Донбасс. Артист выступает в том числе в зоне СВО. Певец признаётся, что это помогает "видеть всё своими глазами". Недавно Маршал встретился с украинским военнопленным и рассказал о своих впечатлениях.

"Было дело, говорил недавно с пленным. Как оказалось, не все там фашисты. Да, мозги промыты практически у большинства жителей Украины. Есть упёртые националисты, вся эта бандеровская нечисть, но есть и нормальные люди, которые попали на фронт, потому что их пинком туда загнали", — отметил певец в разговоре с aif.ru.

По словам Маршала, украинский военный сдался в плен, так как понимал бессмысленность сопротивления — Украина проиграет. Артист добавил, что "с Россией нельзя воевать, никому ещё не удавалось её победить".

С Россией нельзя воевать, никому ещё не удавалось её победить, такое заключение озвучил Маршал в беседе с aif.ru.