Юная актриса из сериала "Осталась одна Таня": Историю Тани Савичевой я знала с раннего детства

Юная актриса Яна Волчек, исполнившая роль Тани Савичевой в вертикальном сериале "Осталась одна Таня", в преддверии Дня Победы стала гостьей студии "Дайте сказать". Юная звезда с удовольствием поделилась рассказом о том, как проходили съёмки, а также призналась, что познакомилась с историей своей героини с самого раннего детства. Уже тогда маленькую Яну глубоко тронула судьба её ровесницы, погибшей в годы блокады.

Юная актриса из сериала "Осталась одна Таня" стала героиней выпуска шоу "Дайте сказать". Видео © "Дайте сказать"

"Жалко такую девочку. Ну, сколько лет там было? Ну, примерно моего возраста, с которой случилась такая беда. Очень её жаль. Если бы я была на её месте, я бы не знаю, что со мной вообще было", — откровенничает юная актриса.

Режиссёр проекта Данил Мотин со своей стороны поделился подробностями кастинга. По его словам, команде пришлось выбирать из 400 претенденток, но главным и принципиальным условием для маленьких актрис была информированность — выбирали ту девочку, для которой имя и история Тани Савичевой были бы не пустым звуком.