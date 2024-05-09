Юная актриса из сериала "Осталась одна Таня": Историю Тани Савичевой я знала с раннего детства
Обложка © "Дайте сказать", © YouTube / DeD
Юная актриса Яна Волчек, исполнившая роль Тани Савичевой в вертикальном сериале "Осталась одна Таня", в преддверии Дня Победы стала гостьей студии "Дайте сказать". Юная звезда с удовольствием поделилась рассказом о том, как проходили съёмки, а также призналась, что познакомилась с историей своей героини с самого раннего детства. Уже тогда маленькую Яну глубоко тронула судьба её ровесницы, погибшей в годы блокады.
Юная актриса из сериала "Осталась одна Таня" стала героиней выпуска шоу "Дайте сказать". Видео © "Дайте сказать"
"Жалко такую девочку. Ну, сколько лет там было? Ну, примерно моего возраста, с которой случилась такая беда. Очень её жаль. Если бы я была на её месте, я бы не знаю, что со мной вообще было", — откровенничает юная актриса.
Режиссёр проекта Данил Мотин со своей стороны поделился подробностями кастинга. По его словам, команде пришлось выбирать из 400 претенденток, но главным и принципиальным условием для маленьких актрис была информированность — выбирали ту девочку, для которой имя и история Тани Савичевой были бы не пустым звуком.
"У Яны, насколько я помню, был дедушка, который пережил блокаду Ленинграда. И мне было это важно. Потому что взрослый человек, он сможет сыграть, он сможет информацию узнавать, а если в ребёнка не вложена эта история, то ему будет просто непонятно, как это было раньше, когда ты живёшь в совершенно светлое время, когда есть разная еда, доставка. Каково людям было? Есть маленький кусочек хлеба 125 грамм. Это действительно очень небольшой кусочек. И как люди проживали, это с таким небольшим количеством еды, иногда без еды, варя клейстер, ремни", — рассуждает гость нашей студии.
Напомним, что в День Победы, 9 Мая, опубликована финальная серия вертикального сериала "Осталась одна Таня", который повествует о блокаде Ленинграда на основе дневников свидетелей тех событий, в частности самого известного из них — Тани Савичевой. Сериал доступен к просмотру в сообществе проекта "ВКонтакте".