Режиссёр вертикального сериала "Осталась одна Таня" Данил Мотин назвал одной из главных целей своего проекта создать у человека ощущение достоверности, будто бы он смотрит контент, который был сделан здесь и сейчас. Об этом он рассказал в новом выпуске шоу "Дайте сказать", куда пришёл вместе с юной актрисой Яной Волчек, исполнившей роль Тани Савичевой.

Режиссёр сериала "Осталась одна Таня" раскрыл две хитрости, позволившие сделать проект уникальным. Видео © "Дайте сказать"

По словам Мотина, вертикальный формат съёмки позволил правдиво и честно рассказать эту историю современному зрителю, привыкшему к рилсам и сторис.

"Мы с вами достаточно жёсткие сейчас люди, потому что у нас с вами есть информация о том, что происходит в стране и в мире. И к этому часу мы постоянно обновляем каналы новостей и какие-то истории, которые были раньше, они нас просто эмоционально перестают трогать. А когда ты видишь историю о том, как у тебя подруга поехала отдыхать в Сочи, друг поехал в Калининград, а вторая подруга, одноклассница, родила, и здесь — раз: видео о том, как человек переживает блокаду. События с блокадой в этой ленте начинают невольно ассоциироваться с тем, что происходит сейчас", — поведал гость нашей студии.

Есть и вторая хитрость, на которую сознательно пошли создатели проекта, чтобы ещё сильнее "оживить" его в глазах зрителей, — это вложить повествование в уста ребёнка. По словам Мотина, это гораздо более сложный путь: детский кастинг порой становится очень сложным испытанием для команды, куда более проблемным, чем взрослый. И тем не менее создатели ленты пошли на это — и не прогадали.