Режиссёр сериала "Осталась одна Таня" объяснил важную роль рассказчика в лице Вани Дмитриенко
Данил Мотин и Ваня Дмитриенко. Обложка © kino-teatr.ru / Полька, kino-teatr.ru / yanna
Популярный певец Ваня Дмитриенко не случайно стал закадровым голосом сериала "Осталась одна Таня". Об этом в новом выпуске шоу "Дайте сказать" поведал режиссёр проекта Данил Мотин. По его словам, введение роли рассказчика позволило создателям проекта отделить художественную линию от образовательной и это сработало только в плюс.
Режиссёр сериала "Осталась одна Таня" объяснил, какую важную роль отвели рассказчику в лице Вани Дмитриенко. Видео © "Дайте сказать"
"У нас была большая редакторская команда, мы работали совместно с Институтом развития интернета, с ВК, с историками и придумывали решение того, как эту образовательную нагрузку сделать, во-первых, фактологически достоверной, но в то же время не душной и интересной. И моё было предложение пригласить Ваню Дмитриенко, так как он пользуется популярностью у молодёжи", — рассказал Мотин.
Напомним, что в День Победы, 9 Мая, опубликована финальная серия вертикального сериала "Осталась одна Таня", который повествует о блокаде Ленинграда на основе дневников свидетелей тех событий, в частности самого известного из них — Тани Савичевой. Сериал доступен к просмотру в сообществе проекта "ВКонтакте". А полный выпуск шоу "Дайте сказать" с режиссёром и главной героиней этого проекта можно посмотреть по ссылке.