Режиссёр сериала "Осталась одна Таня" объяснил важную роль рассказчика в лице Вани Дмитриенко

Популярный певец Ваня Дмитриенко не случайно стал закадровым голосом сериала "Осталась одна Таня". Об этом в новом выпуске шоу "Дайте сказать" поведал режиссёр проекта Данил Мотин. По его словам, введение роли рассказчика позволило создателям проекта отделить художественную линию от образовательной и это сработало только в плюс.

"У нас была большая редакторская команда, мы работали совместно с Институтом развития интернета, с ВК, с историками и придумывали решение того, как эту образовательную нагрузку сделать, во-первых, фактологически достоверной, но в то же время не душной и интересной. И моё было предложение пригласить Ваню Дмитриенко, так как он пользуется популярностью у молодёжи", — рассказал Мотин.