На Украине пенсионерку приговорили к пяти годам за поддержку России в соцсетях

На Украине 64-летнюю жительницу Закарпатской области приговорили к лишению свободы сроком на пять лет за посты в российской соцсети. В публикациях женщина поддерживала спецоперацию, сообщает украинское издание "Страна".

Свою вину подсудимая не признала, однако суд встал на сторону прокуратуры. По данным местных СМИ, это первый случай на Украине, когда за публикации в соцсетях человека приговаривают к столь длительному сроку.