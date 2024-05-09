Россиянам дали советы, которые помогут не попасть в больницу после пикника

Если не соблюдать простые правила, поход на пикник может закончиться не самыми приятными последствиями, например попаданием в больницу. По словам врачей, первое, что нужно помнить, собираясь выбраться на природу, — мойте руки перед едой.

"Гигиена — основа любого процесса приготовления пищи, неважно где — дома или на опушке леса. Одно важное условие — на природу берите с собой больше воды. Ею нужно будет ополаскивать руки перед тем, как начнёте доставать продукты или готовить из них на мангале или костре очередное блюдо", — приводит слова терапевта Татьяны Федотовой "Вечерняя Москва".

Также эксперт советует не брать с собой скоропортящиеся продукты, так как на жаре они пропадут ещё быстрее, чем обычно. Мясо и рыбу рекомендуется перевозить сразу замаринованными и в термосумках. В свою очередь, нутрициолог Полина Казимирова напоминает, что готовые блюда хранятся совсем недолго, например, заправленные салаты портятся через 6–12 часов или даже быстрее.

На майских праздниках россияне традиционно готовят шашлыки, но при этом важно не забывать употреблять достаточное количество зелени, овощей, в которых содержится много клетчатки. Они нейтрализуют или уменьшают канцерогенное действие зажаренного мяса и будут способствовать правильной кинетике кишечника, говорит доктор медицинских наук Сергей Хомяков.

Также специалисты отмечают, что не стоит выбирать жирное тяжёлое мясо, оно будет сильно вредить вашему ЖКТ. А от готовки на открытом огне повысится содержание канцерогенов. Шашлык необходимо проверить на готовность, так как недожаренное мясо может вызвать проблемы — от вздутия до заражения гельминтами. И, наконец, следует обязательно закрывать еду от насекомых.