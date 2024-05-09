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9 мая, 14:53

Слуцкий назвал подвиг героев ВОВ национальным достоянием

Подвиг героев Великой Отечественной войны — это национальное достояние, россияне благодарны им за Победу в самой кровопролитной войне в истории человечества. Об этом заявил лидер либерал-демократов Леонид Слуцкий, выступая на концерте-митинге ЛДПР.

Выступление Слуцкого на митинге ЛДПР в честь Дня Победы. Видео © Пресс-служба ЛДПР / Life.ru

"Мы собрались на митинге в честь Дня Победы, чтобы отдать должное нашим героям, нашим ветеранам. Их подвиг — национальное достояние. Мы благодарны им за Победу в самой кровопролитной войне в истории человечества, за свободу от нацизма", — сказал Слуцкий.

По его словам, сегодня нацизм снова поднял голову на Украине, из-за чего мы вновь вынуждены встать плечом к плечу против агрессии, которая угрожает всему миру. Точка невозврата спецоперации (СВО), как подчеркнул Слуцкий, уже пройдена, и российские войска сделают всё, чтобы окончательно истребить "коричневую чуму" на Земле. Глава ЛДПР добавил, что у него нет никаких сомнений в победе России.

  • Кадр с митинга либерал-демократов в честь Дня Победы. Фото © Пресс-служба ЛДПР
    Кадр с митинга либерал-демократов в честь Дня Победы. Фото © Пресс-служба ЛДПР
  • Кадр с митинга либерал-демократов в честь Дня Победы. Фото © Пресс-служба ЛДПР
    Кадр с митинга либерал-демократов в честь Дня Победы. Фото © Пресс-служба ЛДПР
  • Кадр с митинга либерал-демократов в честь Дня Победы. Фото © Пресс-служба ЛДПР
    Кадр с митинга либерал-демократов в честь Дня Победы. Фото © Пресс-служба ЛДПР
  • Кадр с митинга либерал-демократов в честь Дня Победы. Фото © Пресс-служба ЛДПР
    Кадр с митинга либерал-демократов в честь Дня Победы. Фото © Пресс-служба ЛДПР
  • Кадр с митинга либерал-демократов в честь Дня Победы. Фото © Пресс-служба ЛДПР
    Кадр с митинга либерал-демократов в честь Дня Победы. Фото © Пресс-служба ЛДПР

Кадр с митинга либерал-демократов в честь Дня Победы. Фото © Пресс-служба ЛДПР

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9 Мая в России отмечается День Победы. Ровно 79 лет назад Красная армия взяла Берлин, завершив освобождение СССР и Европы от нацизма. В этот день обращаются не только к ветеранам, но и они — к участникам спецоперации. Фронтовики желают им вернуться домой живыми, здоровыми и с победой.

Десантники во время Парада Победы на Красной площади прокричали: "За Донбасс!"
Десантники во время Парада Победы на Красной площади прокричали: "За Донбасс!"
Обложка ©

Пресс-служба ЛДПР

Наталья Исакова
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