Глава Европарламента Роберта Метсола посетила Киев, где выступила с речью перед депутатами Верховной рады. Однако, судя по фото депутата Алексея Гончаренко*, зал был практически пуст. Он с грустью констатирует: парламентарии "не дотерпели" до прихода столь важного гостя.

Спикер ЕП Роберта Метсола выступила перед пустым залом в Раде. Фото © Telegram / Гончаренко*

"Депутатов в зале почти не осталось. Не дотерпели", — написал он в одной из социальных сетей.

По всей видимости, депутаты Рады устали от принятия "важных" для Украины законопроектов. Например, о мобилизации осуждённых. По словам Алексея Гончаренко*, не попадут на фронт получившие наказание за тяжкие преступления вроде убийств или изнасилований, а также те, кто посягнул на национальную безопасность Незалежной.