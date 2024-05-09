Врач объяснила, почему женщины легче мужчин переносят простуду

Мужчины страдают от простудных заболеваний сильнее, чем женщины, и этому есть научные объяснения. О них рассказала врач, кандидат медицинских наук Саида Казиханова.

В частности, по словам медика, у представителей сильного пола температура тела в среднем на 0,5 градуса ниже, чем у женщин, поэтому даже незначительное её повышение, спровоцирует недомогание. Кроме того, у мужчин слабее иммунитет из-за гормонального фона. Дело в том, что тестостерон подавляет иммунную систему, в то время как женский гормон — эстроген — защищает её от вирусных инфекций. Также, добавила Казиханова, во время болезни на иммунную систему действуют преоптические клетки, влияющие на повышение температуры.

"У мужчин таких клеток больше, так как их головной мозг превышает по размерам женский, поэтому у мужского пола и температура выше, и чувствуют они себя хуже", — пояснила специалист в беседе с порталом "Страсти".

Однако обратной стороной повышенной активности иммунной системы является предрасположенность к аутоиммунным заболеваниям. Из-за этого женщины чаще мужчин страдают такими недугами, резюмировала врач.