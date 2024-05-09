Посольство Израиля сообщило, что Нетаньяху поздравил Путина с Днём Победы

"В день, когда мы празднуем победу союзников над нацистской Германией, мне хотелось бы <...> выразить вам, дорогие наши солдаты, ветераны войны, сражавшиеся в рядах Красной армии и союзных армий, огромную благодарность за то, что вы сотворили подвиг на полях сражений, подвиг, равного которому нет и не было в истории человечества", — приводит слова политика его канцелярия.