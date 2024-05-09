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9 мая, 15:48

Посольство Израиля сообщило, что Нетаньяху поздравил Путина с Днём Победы

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поздравил президента России Владимира Путина. Об этом сообщили в посольстве еврейского государства.

"Наш премьер-министр отправил поздравление с Днём Победы президенту РФ", — приводит сообщение дипмиссии ТАСС.

Тем временем президент Израиля Ицхак Герцог на церемонии в честь Дня Победы над нацистской Германией поблагодарил страны антигитлеровской коалиции за вклад в Великую Победу.

"В день, когда мы празднуем победу союзников над нацистской Германией, мне хотелось бы <...> выразить вам, дорогие наши солдаты, ветераны войны, сражавшиеся в рядах Красной армии и союзных армий, огромную благодарность за то, что вы сотворили подвиг на полях сражений, подвиг, равного которому нет и не было в истории человечества", — приводит слова политика его канцелярия.

Ким Чен Ын поздравил Путина и российский народ с Днём Победы
Ким Чен Ын поздравил Путина и российский народ с Днём Победы

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил Владимира Путина с 79-й годовщиной Победы в ВОВ. Он также указал, что для белорусов 2024 год ознаменован славным юбилеем — 80-летием освобождения республики от фашистских захватчиков.

Обложка ©

ТАСС / AP Photo / Alexander Zemlianichenko, Pool

Никита Никонов
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