Посольство Израиля сообщило, что Нетаньяху поздравил Путина с Днём Победы
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поздравил президента России Владимира Путина. Об этом сообщили в посольстве еврейского государства.
"Наш премьер-министр отправил поздравление с Днём Победы президенту РФ", — приводит сообщение дипмиссии ТАСС.
Тем временем президент Израиля Ицхак Герцог на церемонии в честь Дня Победы над нацистской Германией поблагодарил страны антигитлеровской коалиции за вклад в Великую Победу.
"В день, когда мы празднуем победу союзников над нацистской Германией, мне хотелось бы <...> выразить вам, дорогие наши солдаты, ветераны войны, сражавшиеся в рядах Красной армии и союзных армий, огромную благодарность за то, что вы сотворили подвиг на полях сражений, подвиг, равного которому нет и не было в истории человечества", — приводит слова политика его канцелярия.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил Владимира Путина с 79-й годовщиной Победы в ВОВ. Он также указал, что для белорусов 2024 год ознаменован славным юбилеем — 80-летием освобождения республики от фашистских захватчиков.
ТАСС / AP Photo / Alexander Zemlianichenko, Pool