"Товарищи!": Поздравление Сталина с Днём Победы передали по радио в подконтрольном Киеву Херсоне
В подконтрольном Киеву Херсоне по радио передали поздравление Сталина 1945 года
Секретарь Центрального комитета Всесоюзной коммунистической партии Иосиф Виссарионович Сталин. Обложка © ТАСС / РГАКФД
В подконтрольном Киеву Херсоне российское "Радио Таврия" 9 Мая включило архивное поздравление Иосифа Сталина с Днём Победы 1945 года. Записи с его обращением к народу в следующем году исполнится 80 лет.
"Товарищи, соотечественники и соотечественницы, наступил великий день победы над Германией. Фашистская Германия, поставленная на колени Красной армией и войсками наших союзников, признала себя побеждённой и объявила безоговорочную капитуляцию", — сказал тогда Сталин.
Ранее Life.ru писал, что в Одесской области по ТВ-каналам показали Парад Победы. Некоторые зрители обвинили в этом русских хакеров.