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9 мая, 16:31

"Товарищи!": Поздравление Сталина с Днём Победы передали по радио в подконтрольном Киеву Херсоне

В подконтрольном Киеву Херсоне по радио передали поздравление Сталина 1945 года

Секретарь Центрального комитета Всесоюзной коммунистической партии Иосиф Виссарионович Сталин. Обложка © ТАСС / РГАКФД

Секретарь Центрального комитета Всесоюзной коммунистической партии Иосиф Виссарионович Сталин. Обложка © ТАСС / РГАКФД

В подконтрольном Киеву Херсоне российское "Радио Таврия" 9 Мая включило архивное поздравление Иосифа Сталина с Днём Победы 1945 года. Записи с его обращением к народу в следующем году исполнится 80 лет.

"Товарищи, соотечественники и соотечественницы, наступил великий день победы над Германией. Фашистская Германия, поставленная на колени Красной армией и войсками наших союзников, признала себя побеждённой и объявила безоговорочную капитуляцию", — сказал тогда Сталин.

Вещание латвийских телеканалов прервали кадры Парада Победы в Москве
Вещание латвийских телеканалов прервали кадры Парада Победы в Москве

Ранее Life.ru писал, что в Одесской области по ТВ-каналам показали Парад Победы. Некоторые зрители обвинили в этом русских хакеров.

Никита Осипов
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