"Товарищи!": Поздравление Сталина с Днём Победы передали по радио в подконтрольном Киеву Херсоне

В подконтрольном Киеву Херсоне российское "Радио Таврия" 9 Мая включило архивное поздравление Иосифа Сталина с Днём Победы 1945 года. Записи с его обращением к народу в следующем году исполнится 80 лет.

"Товарищи, соотечественники и соотечественницы, наступил великий день победы над Германией. Фашистская Германия, поставленная на колени Красной армией и войсками наших союзников, признала себя побеждённой и объявила безоговорочную капитуляцию", — сказал тогда Сталин.