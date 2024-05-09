В РФ объявили минуту молчания в память о павших в Великой Отечественной войне
Вечный огонь. © Shutterstock / FOTODOM
В России 9 мая в 18:55 по московскому времени объявили минуту молчания памяти павших в Великой Отечественной войне. Сегодня в РФ отмечают 79-ю годовщину Победы.
Минута молчания в память о павших в Великой Отечественной войне. Видео © Life.ru
Крупнейшие телеканалы прервали вещание и показали видеоряд с портретами погибших в ВОВ под стихотворение Роберта Рождественского "Реквием" ("Вечная слава героям"). Завершается видео кадрами с Вечным огнём на Красной площади.
"Вечная память героям, павшим за свободу и независимость нашей Родины", — гласит голос диктора после минуты молчания.
Ранее президент России Владимир Путин с трибуны на Красной площади объявил минуту молчания в память о погибших в годы Великой Отечественной войны. Под звуки метронома гости Парада Победы в Москве поднялись со своих мест, чтобы молча выразить почтение подвигу героев войны и скорбь о погибших.