В РФ объявили минуту молчания в память о павших в Великой Отечественной войне

В России 9 мая в 18:55 по московскому времени объявили минуту молчания памяти павших в Великой Отечественной войне. Сегодня в РФ отмечают 79-ю годовщину Победы.

Минута молчания в память о павших в Великой Отечественной войне. Видео © Life.ru

Крупнейшие телеканалы прервали вещание и показали видеоряд с портретами погибших в ВОВ под стихотворение Роберта Рождественского "Реквием" ("Вечная слава героям"). Завершается видео кадрами с Вечным огнём на Красной площади.

"Вечная память героям, павшим за свободу и независимость нашей Родины", — гласит голос диктора после минуты молчания.