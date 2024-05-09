Лукашенко предостерёг Запад от проверки Белоруссии на прочность

Давление извне на Белоруссию только укрепило её, однако республика сделает всё возможное, чтобы никто не захотел это проверить. Такое заявление в четверг, 9 мая, сделал президент страны Александр Лукашенко.

"Внешние вызовы и попытки давления на нашу страну привели к одному: Беларусь стала сильнее. Мы сделаем всё, чтобы ни у кого даже мысли не возникло проверить это на деле", — отметил он в ходе торжественной церемонии по случаю Дня Победы в Минске.

По словам белорусского лидера, граждане "не стали на колени перед врагами" в годы Великой Отечественной войны и сейчас тоже не станут склонять голову перед противником. Лукашенко подчеркнул, что манипуляции бесполезны, если люди живут собственным умом.