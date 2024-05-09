Лукашенко предостерёг Запад от проверки Белоруссии на прочность
Лукашенко: Белоруссия стала сильнее от внешнего давления
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Обложка © ТАСС / POOL / Сергей Карпухин
Давление извне на Белоруссию только укрепило её, однако республика сделает всё возможное, чтобы никто не захотел это проверить. Такое заявление в четверг, 9 мая, сделал президент страны Александр Лукашенко.
"Внешние вызовы и попытки давления на нашу страну привели к одному: Беларусь стала сильнее. Мы сделаем всё, чтобы ни у кого даже мысли не возникло проверить это на деле", — отметил он в ходе торжественной церемонии по случаю Дня Победы в Минске.
По словам белорусского лидера, граждане "не стали на колени перед врагами" в годы Великой Отечественной войны и сейчас тоже не станут склонять голову перед противником. Лукашенко подчеркнул, что манипуляции бесполезны, если люди живут собственным умом.
Как сообщал Life.ru, 8 мая Лукашенко прибыл в Москву для участия в юбилейном саммите Евразийского экономического союза (ЕАЭС). А 9-го он вместе с российским коллегой Владимиром Путиным, а также президентами Казахстана, Киргизии, Узбекистана, Таджикистана, Туркменистана и лидерами Лаоса, Гвинеи-Бисау и Кубы посетил Парад Победы на Красной площади.