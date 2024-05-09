В Москве задержали треш-блогера, который оскорблял пенсионерок ради пранков

В Москве задержали треш-блогера, который на камеру оскорблял пенсионерок ради пранков для своего видеоблога в "Тиктоке" и "Телеграме". Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Задержание и допрос блогера, который оскорблял пенсионеров. Видео © Telegram / Ирина Волк

"Мои коллеги задержали дважды судимого ранее мужчину. В этот раз — за оскорбление пожилых женщин на видео с целью успеха своего "блогерства", — написала она в телеграм-канале.

Когда общественность обратила внимание на треш-публикации 37-летнего блогера, он попытался сбежать из России. Однако оперативники успели поймать мужчину в одном из столичных аэропортов. По словам задержанного, он снимал пранки над пенсионерками для привлечения "нескольких десятков" подписчиков. Также он пообещал, что больше не будет приставать к пожилым людям. Сейчас идёт проверка, после которой блогера ждёт штраф или же уголовное дело.