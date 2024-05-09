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9 мая, 19:16

Жители эстонской Нарвы пришли к границе с РФ посмотреть концерт ко Дню Победы

Жители эстонской Нарвы пришли к границе с РФ посмотреть концерт ко Дню Победы в российском Ивангороде. Обложка © X / peacemaket71

Жители эстонской Нарвы пришли к границе с РФ посмотреть концерт ко Дню Победы в российском Ивангороде. Обложка © X / peacemaket71

Жители эстонского города Нарва сегодня собрались у границы с Россией, чтобы посмотреть концерт ко Дню Победы, который проходил на противоположном берегу реки — в Ивангороде Ленинградской области. Соответствующие видео распространись в социальных сетях.

Жители эстонской Нарвы пришли к границе с РФ посмотреть концерт ко Дню Победы в российском Ивангороде. Обложка © X / aileastick1

Власти Ленобласти организуют концерт таким образом, чтобы его смогли увидеть жители Нарвы, где празднование Дня Победы запрещено. Предостережения эстонских властей не смогли запугать граждан, которые помнят историю и чтят память павших в годы Великой Отечественной войны: сотни людей собрались сегодня на набережной и посмотрели праздничный концерт. Кстати, на экране с российской стороны кроме концерта показали и Парад Победы в Москве.

Главные фото дня: Парад Победы в Москве в объективе Life.ru
Главные фото дня: Парад Победы в Москве в объективе Life.ru

Ранее Life.ru сообщал, что более 700 человек поучаствовали в патриотической акции "Бессмертный полк" в Пекине в честь 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Помимо сотрудников диппредставительства, членов их семей и проживающих в КНР россиян почтить память советских воинов пришли граждане стран СНГ и Китая.

Оксана Попова
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