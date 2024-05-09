Жители эстонского города Нарва сегодня собрались у границы с Россией, чтобы посмотреть концерт ко Дню Победы, который проходил на противоположном берегу реки — в Ивангороде Ленинградской области. Соответствующие видео распространись в социальных сетях.

Жители эстонской Нарвы пришли к границе с РФ посмотреть концерт ко Дню Победы в российском Ивангороде. Обложка © X / aileastick1

Власти Ленобласти организуют концерт таким образом, чтобы его смогли увидеть жители Нарвы, где празднование Дня Победы запрещено. Предостережения эстонских властей не смогли запугать граждан, которые помнят историю и чтят память павших в годы Великой Отечественной войны: сотни людей собрались сегодня на набережной и посмотрели праздничный концерт. Кстати, на экране с российской стороны кроме концерта показали и Парад Победы в Москве.