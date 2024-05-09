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9 мая, 20:04

В Вене провокаторы с флагами Украины хотели помешать шествию "Бессмертного полка"

В Вене в шествии "Бессмертного полка" приняли участие более 500 человек

Шествие "Бессмертного полка" в Вене 9 Мая. Обложка © Telegram / Посольство в Австрии

Шествие "Бессмертного полка" в Вене 9 Мая. Обложка © Telegram / Посольство в Австрии

В центре Вены 9 Мая состоялось шествие "Бессмертного полка". Более 500 человек прошли колонной с фотографиями воевавших родственников, флагами России и знамёнами, сообщает посольство России в Австрии.

"Несмотря на разгоняемую, в том числе в Австрии, антироссийскую истерию, проведение этих мероприятий стало очередным свидетельством сплочённости здоровых сил нашей диаспоры. Праздник Великой Победы, несомненно, является нашим общим достоянием", — подчеркнули в диппредставительстве.

Однако не обошлось и без инцидентов. По информации РИА "Новости", мероприятию попытались помешать люди с украинскими флагами. Когда участники акции подошли к площади Шварценбергплац в центре Вены, где установлен памятник героям Советской армии, туда же пришли провокаторы с символами Украины. Они стали выкрикивать лозунги и попытались сорвать мероприятие, однако полиция их оттеснила.

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Похожая ситуация произошла в Берлине, где полиция не позволила шествию "Бессмертного полка" пройти к Мемориалу павшим советским воинам в Тиргартене единым строем. Правоохранители пропускали участников акции только группами по десять человек. В этом году шествие началось сразу у памятника, так как путь от Бранденбургских ворот оказался перекрыт.

Оксана Попова
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