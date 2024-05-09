В Вене провокаторы с флагами Украины хотели помешать шествию "Бессмертного полка"
В Вене в шествии "Бессмертного полка" приняли участие более 500 человек
Шествие "Бессмертного полка" в Вене 9 Мая. Обложка © Telegram / Посольство в Австрии
В центре Вены 9 Мая состоялось шествие "Бессмертного полка". Более 500 человек прошли колонной с фотографиями воевавших родственников, флагами России и знамёнами, сообщает посольство России в Австрии.
"Несмотря на разгоняемую, в том числе в Австрии, антироссийскую истерию, проведение этих мероприятий стало очередным свидетельством сплочённости здоровых сил нашей диаспоры. Праздник Великой Победы, несомненно, является нашим общим достоянием", — подчеркнули в диппредставительстве.
Однако не обошлось и без инцидентов. По информации РИА "Новости", мероприятию попытались помешать люди с украинскими флагами. Когда участники акции подошли к площади Шварценбергплац в центре Вены, где установлен памятник героям Советской армии, туда же пришли провокаторы с символами Украины. Они стали выкрикивать лозунги и попытались сорвать мероприятие, однако полиция их оттеснила.
Похожая ситуация произошла в Берлине, где полиция не позволила шествию "Бессмертного полка" пройти к Мемориалу павшим советским воинам в Тиргартене единым строем. Правоохранители пропускали участников акции только группами по десять человек. В этом году шествие началось сразу у памятника, так как путь от Бранденбургских ворот оказался перекрыт.