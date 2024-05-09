Полиция в Берлине не позволила шествию "Бессмертного полка" пройти единым строем
Полиция Берлина не позволила шествию "Бессмертного полка" пройти к Мемориалу павшим советским воинам в Тиргартене единым строем. Правоохранители пропускали участников акции только группами по десять человек. В этом году шествие началось сразу у памятника, так как путь от Бранденбургских ворот оказался перекрыт.
Полиция Берлина помешала "Бессмертному полку" возложить цветы единым строем. Видео © X / Andreas Kopietz
Силовики, в частности, проверяли участников на наличие запрещённых символов. Среди них почему-то был и флаг России. В связи с этим граждане несли красные воздушные шары и символы городов нашей страны. Как пишет РИА "Новости", многим пришлось заклеить георгиевские ленты на портретах своих предков, а кому-то — прятать их.
Более того, из-за заграждений некоторым желающим возложить цветы пришлось передавать их через других участников, уже преодолевших кордон. Этому пытались помешать провокаторы с украинскими флагами.
Напомним, 9 Мая, в День Победы, проходит уже ставшая традиционной акция "Бессмертный полк". Участники выходят на улицы с портретами своих предков — участников Великой Отечественной, чтобы почтить их память. В этом году в России очный формат акции отменили по соображениям безопасности, однако в одном регионе она всё же прошла. Кроме того, состоялась акция и во многих городах за рубежом. Например, около 700 человек прошли по улицам Пекина.
X / Andreas Kopietz