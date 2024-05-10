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9 мая, 22:28

В Париже нарушитель открыл стрельбу в полицейском участке

Parisien: В Париже задержанный отобрал оружие у полицейских и ранил двоих из них

Двое полицейских получили ранения в результате стрельбы в участке в Париже. Как пишет газета Parisien, огонь открыл мужчина, доставленный в отдел за преступление.

По информации газеты, всё произошло в четверг вечером на одном из полицейских участков города. Доставленный в участок нарушитель каким-то образом смог изъять пистолет у стражей правопорядка и ранил двоих из них.

Пострадавшие находятся в тяжёлом состоянии, они госпитализированы. Ранение получил и нападавший, но при каких обстоятельствах — не уточняется.

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Ранее Life.ru рассказывал, что в США одна женщина погибла и ещё 11 человек пострадали во время массовой стрельбы в ночном клубе в Новом Орлеане. Некоторые раненые добирались до больницы самостоятельно.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Оксана Попова
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