В Париже нарушитель открыл стрельбу в полицейском участке

Двое полицейских получили ранения в результате стрельбы в участке в Париже. Как пишет газета Parisien, огонь открыл мужчина, доставленный в отдел за преступление.

По информации газеты, всё произошло в четверг вечером на одном из полицейских участков города. Доставленный в участок нарушитель каким-то образом смог изъять пистолет у стражей правопорядка и ранил двоих из них.