В Париже нарушитель открыл стрельбу в полицейском участке
Parisien: В Париже задержанный отобрал оружие у полицейских и ранил двоих из них
Двое полицейских получили ранения в результате стрельбы в участке в Париже. Как пишет газета Parisien, огонь открыл мужчина, доставленный в отдел за преступление.
По информации газеты, всё произошло в четверг вечером на одном из полицейских участков города. Доставленный в участок нарушитель каким-то образом смог изъять пистолет у стражей правопорядка и ранил двоих из них.
Пострадавшие находятся в тяжёлом состоянии, они госпитализированы. Ранение получил и нападавший, но при каких обстоятельствах — не уточняется.
Ранее Life.ru рассказывал, что в США одна женщина погибла и ещё 11 человек пострадали во время массовой стрельбы в ночном клубе в Новом Орлеане. Некоторые раненые добирались до больницы самостоятельно.
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