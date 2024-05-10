В Берлине на акциях в честь Дня Победы задержали 10 человек
Bild: В Берлине задержали десять человек на акциях, приуроченных к 9 Мая
Полиция задержала десять человек на акциях в Берлине, приуроченных к 9 Мая. Об этом сообщает газета Bild.
По информации газеты, на митинге у советских мемориалов в Трептов-парке и Тиргартене полиция проверяла граждан на предмет наличия запрещённой атрибутики. Указано, что у некоторых задержанных были с собой георгиевские ленточки.
"Всего задержано десять человек", — сообщает газета.
Ранее сообщалось, что полиция Берлина не позволила шествию "Бессмертного полка" пройти к Мемориалу павшим советским воинам в Тиргартене единым строем. Правоохранители пропускали участников акции только группами по десять человек. В этом году шествие началось сразу у памятника, так как путь от Бранденбургских ворот оказался перекрыт.
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