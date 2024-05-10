В Берлине на акциях в честь Дня Победы задержали 10 человек

Полиция задержала десять человек на акциях в Берлине, приуроченных к 9 Мая. Об этом сообщает газета Bild.

По информации газеты, на митинге у советских мемориалов в Трептов-парке и Тиргартене полиция проверяла граждан на предмет наличия запрещённой атрибутики. Указано, что у некоторых задержанных были с собой георгиевские ленточки.

"Всего задержано десять человек", — сообщает газета.