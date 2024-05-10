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10 мая, 02:35

В Берлине на акциях в честь Дня Победы задержали 10 человек

Bild: В Берлине задержали десять человек на акциях, приуроченных к 9 Мая

Полиция задержала десять человек на акциях в Берлине, приуроченных к 9 Мая. Об этом сообщает газета Bild.

По информации газеты, на митинге у советских мемориалов в Трептов-парке и Тиргартене полиция проверяла граждан на предмет наличия запрещённой атрибутики. Указано, что у некоторых задержанных были с собой георгиевские ленточки.

"Всего задержано десять человек", — сообщает газета.

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Ранее сообщалось, что полиция Берлина не позволила шествию "Бессмертного полка" пройти к Мемориалу павшим советским воинам в Тиргартене единым строем. Правоохранители пропускали участников акции только группами по десять человек. В этом году шествие началось сразу у памятника, так как путь от Бранденбургских ворот оказался перекрыт.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Оксана Попова
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