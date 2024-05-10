Антонов уличил Запад в уничтожении исторической памяти на Украине

Страны Запада наращивают усилия по искажению событий Второй мировой войны, и полигоном для этого стала Украина, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

"Наши геополитические оппоненты, по сути, превратили Украину в лабораторию по уничтожению исторической памяти. Целое поколение людей перевоспитывали там в течение многих лет, заставляя отказаться от своих корней и наших общих героев. Ради одного — натравливания против России", — высказался дипломат на торжественном приёме в посольстве по случаю Дня Победы.

По его словам, западные "мыслители" ставят знак равенства между Советским Союзом и гитлеровской Германией, разрушают мемориалы и глумятся над могилами героев. Антонов подчеркнул, что сегодня важно сообща бороться за мир и безопасность против ростков коричневой чумы, бурно взошедших на Украине и в ряде европейских государств, а также против любых попыток оправдать преступления нацистов и их пособников.