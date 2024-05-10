Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
10 мая, 02:53

Антонов уличил Запад в уничтожении исторической памяти на Украине

Антонов: Украину превратили в лабораторию по уничтожению исторической памяти

Страны Запада наращивают усилия по искажению событий Второй мировой войны, и полигоном для этого стала Украина, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

"Наши геополитические оппоненты, по сути, превратили Украину в лабораторию по уничтожению исторической памяти. Целое поколение людей перевоспитывали там в течение многих лет, заставляя отказаться от своих корней и наших общих героев. Ради одного — натравливания против России", — высказался дипломат на торжественном приёме в посольстве по случаю Дня Победы.

По его словам, западные "мыслители" ставят знак равенства между Советским Союзом и гитлеровской Германией, разрушают мемориалы и глумятся над могилами героев. Антонов подчеркнул, что сегодня важно сообща бороться за мир и безопасность против ростков коричневой чумы, бурно взошедших на Украине и в ряде европейских государств, а также против любых попыток оправдать преступления нацистов и их пособников.

Антонов назвал безосновательными обвинения США в применении химоружия на Украине
Антонов назвал безосновательными обвинения США в применении химоружия на Украине

Ранее Анатолий Антонов заявил, что проведение Россией учений с нестратегическим ядерным оружием — это вынужденная мера в ответ на агрессивную политику коллективного Запада. США и их союзники постоянно расширяют поставки Киеву всё более "смертоносных вооружений", которые предназначены для убийства русских людей и ударов по территории РФ.

Обложка ©

ТАСС / AP / Patrick Semansky

Лариса Сафронова
  • Новости
  • Анатолий Антонов (посол России в США)
  • Украина
  • Политика России
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров