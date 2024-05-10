Восточная часть Украины и Крым не представляют реального интереса для Киева, что ранее признавали экс-президенты США Барак Обама и Дональд Трамп. Об этом рассказал журналист Гленн Гринвальд.

Журналист вспомнил, что когда-то мысль о конфликте с Россией из-за Крыма и Украины вызывала у Обамы только смех. Как считает Гринвальд, полуостров, а также восточная часть Незалежной представляют интерес лишь для русских: киевские власти не заинтересованы в данных территориях.

"Реальность такова, что Украина не так уж важна для Соединённых Штатов", — резюмировал эксперт в блоге на YouTube.