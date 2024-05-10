"Реальность такова": На Западе усомнились в истинной ценности Крыма для Украины
Журналист Гринвальд: Крым не имеет реального значения для Украины
Восточная часть Украины и Крым не представляют реального интереса для Киева, что ранее признавали экс-президенты США Барак Обама и Дональд Трамп. Об этом рассказал журналист Гленн Гринвальд.
Журналист вспомнил, что когда-то мысль о конфликте с Россией из-за Крыма и Украины вызывала у Обамы только смех. Как считает Гринвальд, полуостров, а также восточная часть Незалежной представляют интерес лишь для русских: киевские власти не заинтересованы в данных территориях.
"Реальность такова, что Украина не так уж важна для Соединённых Штатов", — резюмировал эксперт в блоге на YouTube.
О принадлежности полуострова ранее высказался и кандидат в президенты Литвы Эдуардас Вайткус. По его словам, Крым стал частью России, потому что так решило население полуострова на референдуме. Политик выразил мнение, что нужно признать Крым российским, ведь другого выхода нет.
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