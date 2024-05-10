Рейтинг доверия россиян Путину остаётся стабильно высоким

За минувшую неделю уровень доверия российских граждан к президенту страны Владимиру Путину составил 81%, столько же опрошенных положительно оценивают работу российского лидера. Об этом говорят данные исследования Фонда общественного мнения (ФОМ).

"О доверии Владимиру Путину заявил 81% россиян (минус 2 п.п. за неделю). Также большинство населения (81% — минус 2 п.п.) уверено, что он хорошо выполняет свою работу на посту главы государства", — указано в публикации.

Положительно оценили работу российского правительства 54% респондентов. 56% опрошенных дали оценку деятельности председателя кабмина РФ как "хорошая". Уровень поддержки партии "Единая Россия" составил 49%. Поддержка КПРФ (7%), ЛДПР (8%) и партии "Новые люди" (4%) осталась на прежних показателях, "Справедливая Россия – За правду" потеряла один процентный пункт, сейчас её поддерживают 2% респондентов.

Опрос проводился с 3 по 5 мая 2024-го среди населения 18 лет и старше. Метод социсследования — интервью по месту жительства респондента. Выборка: 1500 респондентов (жители 104 городских и сельских населённых пунктов в 53 субъектах РФ). Статистическая погрешность не превышает 3,6%.