Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
10 мая, 08:00

Лишь один российский каратист попал на чемпионат Европы, остальным не дали визу

Эрнест Шарафутдинов. Фото © Испанская Федерация карате

Эрнест Шарафутдинов. Фото © Испанская Федерация карате

Только один российский спортсмен сумел получить визу и выступить на чемпионате Европы по карате, который проводится в Хорватии. Остальные каратисты из РФ столкнулись с проблемами при получении въездных документов. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на главного тренера сборной России Исламутдина Эльдарушева.

Чемпионат Европы по карате проходит в хорватском городе Задаре с 8 по 12 мая. Российские спортсмены на чемпионате были заявлены во всех категориях, но в нейтральном статусе. В итоге внесён в стартовый протокол был только один россиянин — Эрнест Шарафутдинов. Медаль с первенства ему увезти не удалось из-за поражения в третьем бою.

"У Эрнеста была виза. Остальным не успели оформить", рассказал наставник российской сборной.

Лукашенко призвал белорусских спортсменов "набить морду" оппонентам на Олимпиаде
Лукашенко призвал белорусских спортсменов "набить морду" оппонентам на Олимпиаде

Ранее россиянкам на чемпионате Европы по боксу удалось завоевать три золотые и семь серебряных медалей. Первое золото забрала Юлия Чумгалакова в весовой категории до 48 килограммов. Она одолела спортсменку из Сербии Кристину Варгу. Также золотые медали увезли Дарима Сандакова (категория до 70 килограммов) и Елена Гапешина (категория до 81 килограмма).

Владимир Озеров
  • Новости
  • хорватия
  • Единоборства Бокс/MMA/UFC
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров