Лишь один российский каратист попал на чемпионат Европы, остальным не дали визу

Только один российский спортсмен сумел получить визу и выступить на чемпионате Европы по карате, который проводится в Хорватии. Остальные каратисты из РФ столкнулись с проблемами при получении въездных документов. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на главного тренера сборной России Исламутдина Эльдарушева.

Чемпионат Европы по карате проходит в хорватском городе Задаре с 8 по 12 мая. Российские спортсмены на чемпионате были заявлены во всех категориях, но в нейтральном статусе. В итоге внесён в стартовый протокол был только один россиянин — Эрнест Шарафутдинов. Медаль с первенства ему увезти не удалось из-за поражения в третьем бою.

"У Эрнеста была виза. Остальным не успели оформить", — рассказал наставник российской сборной.