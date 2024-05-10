Лишь один российский каратист попал на чемпионат Европы, остальным не дали визу
Эрнест Шарафутдинов. Фото © Испанская Федерация карате
Только один российский спортсмен сумел получить визу и выступить на чемпионате Европы по карате, который проводится в Хорватии. Остальные каратисты из РФ столкнулись с проблемами при получении въездных документов. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на главного тренера сборной России Исламутдина Эльдарушева.
Чемпионат Европы по карате проходит в хорватском городе Задаре с 8 по 12 мая. Российские спортсмены на чемпионате были заявлены во всех категориях, но в нейтральном статусе. В итоге внесён в стартовый протокол был только один россиянин — Эрнест Шарафутдинов. Медаль с первенства ему увезти не удалось из-за поражения в третьем бою.
"У Эрнеста была виза. Остальным не успели оформить", — рассказал наставник российской сборной.
Ранее россиянкам на чемпионате Европы по боксу удалось завоевать три золотые и семь серебряных медалей. Первое золото забрала Юлия Чумгалакова в весовой категории до 48 килограммов. Она одолела спортсменку из Сербии Кристину Варгу. Также золотые медали увезли Дарима Сандакова (категория до 70 килограммов) и Елена Гапешина (категория до 81 килограмма).