Лукашенко призвал белорусских спортсменов "набить морду" оппонентам на Олимпиаде

Те белорусские спортсмены, которые решат принять участие в парижских Олимпийских играх под нейтральным флагом, должны "набить морду" соперникам. Такое напутствие перед летними Играми им дал президент Белоруссии Александр Лукашенко.

"Это дело спортсмена. Но если уж ты отобрался и едешь туда в нейтральном статусе, набей им морду", — приводит его слова БелТА.

Лукашенко добавил, что ему, безусловно, хотелось бы видеть белорусский гимн и флаг, представленными на Олимпийских играх, но в сложившейся сейчас ситуации с этим ничего нельзя поделать. При этом решение об участии должны принимать сами спортсмены. Вместе с тем политик подчеркнул, что ограничения в правах россиян и белорусов не делают мировой спорт лучше.