Лукашенко призвал белорусских спортсменов "набить морду" оппонентам на Олимпиаде
Те белорусские спортсмены, которые решат принять участие в парижских Олимпийских играх под нейтральным флагом, должны "набить морду" соперникам. Такое напутствие перед летними Играми им дал президент Белоруссии Александр Лукашенко.
"Это дело спортсмена. Но если уж ты отобрался и едешь туда в нейтральном статусе, набей им морду", — приводит его слова БелТА.
Лукашенко добавил, что ему, безусловно, хотелось бы видеть белорусский гимн и флаг, представленными на Олимпийских играх, но в сложившейся сейчас ситуации с этим ничего нельзя поделать. При этом решение об участии должны принимать сами спортсмены. Вместе с тем политик подчеркнул, что ограничения в правах россиян и белорусов не делают мировой спорт лучше.
Как уже рассказывал Life.ru, из России МОК на парижской Олимпиаде ожидает всего около 40 спортсменов. Им запрещено принимать участие в командных дисциплинах и демонстрировать любую символику. Приносить национальную атрибутику России и Белоруссии не позволят даже зрителям. Кроме того, комитет ввёл запрет на участие российских и белорусских спортсменов в церемонии открытия Олимпийских игр и создал для них отдельные гимн и флаг. Ранее, кстати, гребцы из Российской Федерации отказались посещать ОИ на таких условиях, аналогичным образом поступили и лучники.
Shutterstock / FOTODOM