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30 апреля, 14:54

Лукашенко призвал белорусских спортсменов "набить морду" оппонентам на Олимпиаде

Те белорусские спортсмены, которые решат принять участие в парижских Олимпийских играх под нейтральным флагом, должны "набить морду" соперникам. Такое напутствие перед летними Играми им дал президент Белоруссии Александр Лукашенко.

"Это дело спортсмена. Но если уж ты отобрался и едешь туда в нейтральном статусе, набей им морду", приводит его слова БелТА.

Лукашенко добавил, что ему, безусловно, хотелось бы видеть белорусский гимн и флаг, представленными на Олимпийских играх, но в сложившейся сейчас ситуации с этим ничего нельзя поделать. При этом решение об участии должны принимать сами спортсмены. Вместе с тем политик подчеркнул, что ограничения в правах россиян и белорусов не делают мировой спорт лучше.

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Как уже рассказывал Life.ru, из России МОК на парижской Олимпиаде ожидает всего около 40 спортсменов. Им запрещено принимать участие в командных дисциплинах и демонстрировать любую символику. Приносить национальную атрибутику России и Белоруссии не позволят даже зрителям. Кроме того, комитет ввёл запрет на участие российских и белорусских спортсменов в церемонии открытия Олимпийских игр и создал для них отдельные гимн и флаг. Ранее, кстати, гребцы из Российской Федерации отказались посещать ОИ на таких условиях, аналогичным образом поступили и лучники.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Юрий Лысенко
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