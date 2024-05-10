Бастрыкин отдал важный приказ из-за глумления над братской могилой героев ВОВ в Финляндии
СКР заведёт дело по факту осквернения советского памятника в Хельсинки
В Хельсинки вандалы осквернили братскую могилу советских солдат в День Победы. Обложка © "Царьград"
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин распорядился возбудить уголовное дело по факту осквернения мемориала Советской армии в Хельсинки в День Победы. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в своём телеграм-канале.
"Председатель СК России поручил Главному следственному управлению СК России возбудить уголовное дело по данному факту, запросив в Министерстве иностранных дел РФ всю информацию об обстоятельствах произошедшего", — сказано в сообщении пресс-службы.
Представители СК РФ пообещали, что ведомство собирается дать уголовно-правовую оценку действиям лиц, которые глумились над братской могилой героев Великой Отечественной войны.
Ранее в Хельсинки вандалы облили красной краской братскую могилу советских солдат. Это произошло в День Победы. Полицейские, приехавшие на место, оценили ущерб и начали расследование произошедшего. Это уже не первый акт вандализма по отношению к данному памятнику.