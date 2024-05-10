Бастрыкин отдал важный приказ из-за глумления над братской могилой героев ВОВ в Финляндии

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин распорядился возбудить уголовное дело по факту осквернения мемориала Советской армии в Хельсинки в День Победы. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в своём телеграм-канале.

"Председатель СК России поручил Главному следственному управлению СК России возбудить уголовное дело по данному факту, запросив в Министерстве иностранных дел РФ всю информацию об обстоятельствах произошедшего", — сказано в сообщении пресс-службы.

Представители СК РФ пообещали, что ведомство собирается дать уголовно-правовую оценку действиям лиц, которые глумились над братской могилой героев Великой Отечественной войны.