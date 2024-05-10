Посольство Болгарии выступило с заявлением о выдаче "шенгена" россиянам
Посольство Болгарии опровергло слухи о невыдаче шенгенских виз россиянам
Посольство Болгарии в Москве заявило, что информация СМИ о невыдаче шенгенских виз россиянам не соответствует действительности. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на диппредставительство.
"Консульский отдел Посольства Болгарии в России сообщает, что Болгария оформляет россиянам шенгенские визы, действительные для поездки в Болгарию и во все страны Шенгенского соглашения", — подчеркнули в Посольстве Болгарии.
Ранее Румыния начала оформлять шенгенские визы для граждан России. Подать заявление на получение "шенгена" можно в любом румынском консульстве в Москве, Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону. Полученная виза даёт россиянам право посетить Шенгенскую зону на срок до 90 дней в течение 180-дневного периода.