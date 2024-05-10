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10 мая, 10:35

Посольство Болгарии выступило с заявлением о выдаче "шенгена" россиянам

Посольство Болгарии опровергло слухи о невыдаче шенгенских виз россиянам

Посольство Болгарии в Москве заявило, что информация СМИ о невыдаче шенгенских виз россиянам не соответствует действительности. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на диппредставительство.

"Консульский отдел Посольства Болгарии в России сообщает, что Болгария оформляет россиянам шенгенские визы, действительные для поездки в Болгарию и во все страны Шенгенского соглашения", — подчеркнули в Посольстве Болгарии.

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Ранее Румыния начала оформлять шенгенские визы для граждан России. Подать заявление на получение "шенгена" можно в любом румынском консульстве в Москве, Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону. Полученная виза даёт россиянам право посетить Шенгенскую зону на срок до 90 дней в течение 180-дневного периода.

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Посольство Республики Болгария в Российской Федерации

Владимир Озеров
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