Посольство Болгарии выступило с заявлением о выдаче "шенгена" россиянам

Посольство Болгарии в Москве заявило, что информация СМИ о невыдаче шенгенских виз россиянам не соответствует действительности. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на диппредставительство.

"Консульский отдел Посольства Болгарии в России сообщает, что Болгария оформляет россиянам шенгенские визы, действительные для поездки в Болгарию и во все страны Шенгенского соглашения", — подчеркнули в Посольстве Болгарии.