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10 мая, 10:37

Минобороны РФ: В зоне СВО за неделю в плен сдались 13 украинских военных

За прошедшую неделю в зоне специальной военной операции в плен добровольно сдались 13 военных с Украины. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.

"В течение недели на линии боевого соприкосновения сдались в плен 13 украинских военнослужащих", — говорится в сообщении ведомства.

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Ранее Life.ru рассказывал о том, что ВСУ уступили позиции группировке "Запад" ВС РФ, потеряв более 300 бойцов и два БТР. Наши бойцы успешно отразили шесть атак штурмгрупп 77-й аэромобильной бригады Вооружённых сил Украины и 1-й бригады Национальной гвардии у населённого пункта Стельмаховка в ЛНР.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Евгения Мосс
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