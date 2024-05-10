ВСУ за неделю потеряли более 850 солдат под ударами группировки "Восток"

Российские военные в период с 5 по 10 мая поразили две механизированные бригады ВСУ и две бригады теробороны, в результате чего противник лишился более 850 бойцов. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

По данным ведомства, подразделения группировки войск "Восток" улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах Урожайного, Старомайорского, Водяного и Пречистовки в Донецкой Народной Республике.

"Потери противника составили до 860 военнослужащих, семь танков, восемь боевых бронированных машин, 19 автомобилей и 17 орудий полевой артиллерии", — говорится в сообщении.