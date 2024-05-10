Глава польского правительства Туск отправил в отставку четырёх министров

В кабинете министров Польши произошёл ряд замен. Об этом сообщил руководивший перестановками глава правительства Дональд Туск.

В основном изменения обусловлены приближающимися выборами в Европарламент, которые пройдут уже этим летом. Туда будут баллотироваться четверо из уходящих в отставку польских министров. Среди них глава Минкульта Бартоломей Сенкевич, руководитель Министерства государственных активов Борис Будка, начальник МВД и администрации Марчин Кервиньский и министр развития и технологий Кшиштоф Гетман.

Министерством внутренних дел вместо Кервиньского будет руководить Томаш Семоняк, занимавший должность министра-координатора спецслужб — её он тоже сохранит за собой. В качестве слов напутствия Туск сказал Кервиньскому о том, что "ситуация в Польше, ситуация на наших границах, ситуация с Белоруссией требуют от нас ещё большего усиления службы", приводит цитату РИА "Новости".

Возглавлять Министерство культуры будет Ханна Врублёвская, министром госактивов станет Якуб Яворский, на пост главы Министерства развития и технологий назначен Кшиштоф Пашик. Были сообщения о том, что глава Министерства сельского хозяйства Чеслав Секерский или руководитель Министерства по вопросам климата и окружающей среды Паулина Хенниг-Клоцка уйдут в отставку, но им не нашлось подтверждения.

По словам Туска, новые главы ведомств начнут исполнять свои обязанности с ближайшего понедельника. Официальная церемония, которая должна сопровождать их вступление в должность, перенесена на более поздний срок из-за графика главы государства Анджея Дуды.