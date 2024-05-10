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10 мая, 11:10

Гладков: При обстреле белгородского села повреждены 3 корпуса сельхозпредприятия

ВСУ снова обстреляли территорию Белгородской области, в результате чего оказались повреждены три корпуса сельскохозяйственного предприятия и линии электро- и газоснабжения, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

"Под обстрел ВСУ попало село Вязовое Краснояружского района. Никто из мирных жителей не пострадал. Повреждены три корпуса сельскохозяйственного предприятия. Также есть повреждения на линиях электро- и газоснабжения", — написал губернатор в своём официальном телеграм-канале.

Он уточнил, что в настоящее время на месте ЧП работают оперативные и аварийные службы. Подомовой обход территории продолжается. Между тем в регионе отменён сигнал ракетной опасности.

Минобороны: Два беспилотника ВСУ сбиты в Белгородской области
Минобороны: Два беспилотника ВСУ сбиты в Белгородской области

За сутки это, кстати, уже не первая вражеская атака по регионам нашей страны. Минувшей ночью Незалежная несколько раз пыталась нанести удар по российским объектам с помощью беспилотных летательных аппаратов, но сделать это ВСУ не дали наши средства противовоздушной обороны. Три БПЛА сбили над Брянской областью, ещё по одному — над Подмосковьем и Белгородчиной.

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Telegram / Вячеслав Гладков

Николь Вербер
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