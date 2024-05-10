Гладков: При обстреле белгородского села повреждены 3 корпуса сельхозпредприятия
ВСУ снова обстреляли территорию Белгородской области, в результате чего оказались повреждены три корпуса сельскохозяйственного предприятия и линии электро- и газоснабжения, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
"Под обстрел ВСУ попало село Вязовое Краснояружского района. Никто из мирных жителей не пострадал. Повреждены три корпуса сельскохозяйственного предприятия. Также есть повреждения на линиях электро- и газоснабжения", — написал губернатор в своём официальном телеграм-канале.
Он уточнил, что в настоящее время на месте ЧП работают оперативные и аварийные службы. Подомовой обход территории продолжается. Между тем в регионе отменён сигнал ракетной опасности.
За сутки это, кстати, уже не первая вражеская атака по регионам нашей страны. Минувшей ночью Незалежная несколько раз пыталась нанести удар по российским объектам с помощью беспилотных летательных аппаратов, но сделать это ВСУ не дали наши средства противовоздушной обороны. Три БПЛА сбили над Брянской областью, ещё по одному — над Подмосковьем и Белгородчиной.
Telegram / Вячеслав Гладков