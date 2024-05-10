Россия обратилась к ФРГ из-за попытки захватить здание генконсульства в Лейпциге

9 мая группой неизвестных было организовано нападение на здание, в котором ранее располагалось Генеральное консульство РФ в Лейпциге. Об этом сообщило Посольство России в Германии, призвав наказать нарушителей.

"9 мая 2024 года около 16:00 по местному времени (17:00 по Москве. — Прим. Life.ru) на комплекс бывшего Генерального консульства РФ в Лейпциге было совершено нападение группой неизвестных лиц", — говорится в комментарии на сайте посольства.

Всего на территорию объекта российской собственности проникли шесть человек: они перебрались через ограду с помощью приставных лестниц и залезли на балкон, где развернули плакаты с антироссийскими надписями и заявили, что собираются присвоить себе принадлежащее России здание. За оградой бывшего посольства в этот момент находились единомышленники нарушителей, которые поддерживали их действия громкими криками.

Акцию прервали двое административно-технических сотрудников консульства, отобрав у проникнувших плакаты и вызвав к месту событий полицейских, которые задержали нарушителей. Здание бывшего генконсульства в Лейпциге не используется по служебному назначению с конца 2023 года, когда власти Германии отозвали согласие на работу диппредставительства.

"Попытку захвата принадлежащего России объекта недвижимости и организацию антироссийской акции в священный для всех россиян День Победы в Великой Отечественной войне рассматриваем в качестве возмутительной провокации. Требуем от германской стороны наказания нарушителей и недопущения подобных инцидентов впредь", — обратилось к немецким властям посольство.