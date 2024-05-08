Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
8 мая, 15:08

У Посольства ФРГ в Москве прошёл митинг под лозунгом "Нет германскому зверинцу"

Уроженцы Донбасса, Германии, а также простые активисты провели сегодня митинг перед Посольством Германии в Москве. Дату 8 мая выбрали неслучайно: именно в этот день 79 лет назад в Берлине представители германского верховного командования подписали Акт о безоговорочной капитуляции, а сегодня по всей Европе запрещают отмечать победу Советского Союза в Великой Отечественной войне.

"В Германии наши друзья хотят чтить память всех павших в борьбе против фашизма. Им запрещают даже петь "Калинку-малинку"… Это просто свинство — так нельзя", — приводит "360.ru" слова участника акции Свена Свенсона.

У Посольства ФРГ в Москве прошёл митинг под лозунгом "Нет германскому зверинцу". Видео © 360.ru

Лозунг собравшихся перед посольством — "Нет германскому зверинцу". Участники акции недовольны тем, что немецкое оружие используют против мирных жителей Донбасса, и утверждают, что простые граждане ФРГ категорически против втягивания своей страны в конфликт. По словам председателя благотворительного фонда "Мост мира" Лианы Килинч, нынешнее федеральное правительство Германии "превращается в раба США", что неумолимо ведёт к утрате суверенитета и экономическому упадку.

Тот ещё повар: Как совладелец модного бара Delicatessen критикует Россию, но продолжает зарабатывать в Москве миллионы
Тот ещё повар: Как совладелец модного бара Delicatessen критикует Россию, но продолжает зарабатывать в Москве миллионы

Ранее в Германии пообещали Киеву "сотни тысяч" новых снарядов, включая дальнобойные ракеты. А буквально в конце апреля Берлин отчитался об отправке Украине очередного масштабного пакета военной помощи, включающего технику и боеприпасы. Киев получил ещё десять боевых машин пехоты Marder с боеприпасами и запчастями, систему ПВО Skynex, ракеты для систем ПВО IRIS-T SLM, 120-мм снаряды для танков Leopard-2, а также 7,5 тысячи артиллерийских 155-мм снарядов.

Обложка ©

360.ru

Алексей Берковиц
  • Новости
  • Германия
  • Политика
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров