Уроженцы Донбасса, Германии, а также простые активисты провели сегодня митинг перед Посольством Германии в Москве. Дату 8 мая выбрали неслучайно: именно в этот день 79 лет назад в Берлине представители германского верховного командования подписали Акт о безоговорочной капитуляции, а сегодня по всей Европе запрещают отмечать победу Советского Союза в Великой Отечественной войне.

"В Германии наши друзья хотят чтить память всех павших в борьбе против фашизма. Им запрещают даже петь "Калинку-малинку"… Это просто свинство — так нельзя", — приводит "360.ru" слова участника акции Свена Свенсона.

У Посольства ФРГ в Москве прошёл митинг под лозунгом "Нет германскому зверинцу". Видео © 360.ru

Лозунг собравшихся перед посольством — "Нет германскому зверинцу". Участники акции недовольны тем, что немецкое оружие используют против мирных жителей Донбасса, и утверждают, что простые граждане ФРГ категорически против втягивания своей страны в конфликт. По словам председателя благотворительного фонда "Мост мира" Лианы Килинч, нынешнее федеральное правительство Германии "превращается в раба США", что неумолимо ведёт к утрате суверенитета и экономическому упадку.