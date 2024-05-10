Франция передала ВСУ подлежащие утилизации ракеты

Власти Франции передали Киеву дальнобойные ракеты SCALP, которые подлежат утилизации. Об этом сообщает RFI.

По данным СМИ, французские военные располагали двумя типами снарядов. Это устаревшие ракеты с истекающим сроком хранения и "коконы" с ракетами, которые не годятся к применению из-за "каннибализации": с них убрали некоторые детали, чтобы поддержать боеспособность других снарядов SCALP, находящихся в арсенале подразделений ВВС Франции, рассказывает RFI.

За три месяца ракеты удалось восстановить. На эту процедуру французское руководство потратило четверть цены нового снаряда.

Storm Shadow/SCALP — крылатая ракета воздушного базирования. Она разрабатывалась французской Matra совместно с английской British Aerospace. Сейчас их производством занимается европейская компания MBDA. Один такой снаряд стоит около двух миллионов фунтов стерлингов. Дальность полёта экземпляров для экспорта, по информации американского издания The Drive, составляет 250 километров, но существуют и модификации с увеличенной дальностью — 560 километров.