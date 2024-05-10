Сальдо: Смена Зеленского никак не изменит ситуацию на Украине для России
Президент Украины Владимир Зеленский. Обложка © TASS / Zuma
Смещение Владимира Зеленского с поста президента Украины, которое обсуждается в Вашингтоне, никак не изменит ситуацию для России, поскольку в этом случае киевский режим возглавит другой подконтрольный Западу политик. Так считает губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. Он отметил, что главная задача СВО и РФ — сделать так, чтобы в Киеве не было недружественного для России украинского правительства.
"Моё личное мнение таково, что для России не имеет особого значения, кто возглавляет марионеточное украинское руководство в Киеве. Оно полностью подконтрольно Западу и будет действовать так, как ему укажут из Вашингтона или Лондона. Зеленский, Залужный, Кличко — для нас безразлично. Мы должны сделать так, чтобы в Киеве не было недружественного России украинского правительства — это одна из задач специальной военной операции", — подчеркнул губернатор в беседе с ТАСС.
Ранее экс-депутат Рады назвал два сценария свержения Зеленского. Смена власти на Украине, по его мнению, возможна либо через революцию в парламенте, либо через митинги на улице. Для реализации первого сценария необходимо будет сместить спикера украинского кабмина Руслана Стефанчука, который предан Владимиру Зеленскому.