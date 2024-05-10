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10 мая, 14:37

Большая радость и честь: Мэр Белгорода лично поздравил с 9 Мая легендарную "стальную бабушку"

Мэр Белгорода поздравил с Днём Победы 102-летнюю фронтовичку Марию Колтакову

Мэр Белгорода Демидов поздравил с Днём Победы легендарную Марию Колтакову. Обложка © Telegram / ДЕМИДОВ

Мэр Белгорода Демидов поздравил с Днём Победы легендарную Марию Колтакову. Обложка © Telegram / ДЕМИДОВ

Мэр Белгорода Валентин Демидов поздравил с Днём Победы ветерана Великой Отечественной войны — легендарную Марию Колтакову. По его словам, каждая встреча с Марией Денисовной — большая радость и честь, в свои 102 года фронтовичка — уникальный пример жизнелюбия, силы и оптимизма, сообщил глава города в своём телеграм-канале.

Колтакова попала на фронт в 1942 году добровольцем санитарного батальона, с которым прошла от Воронежа до Праги и спасла сотни раненых. Она также принимала участие в Курской битве, в освобождении Харькова, Львова, Польши и Чехословакии. Победу встретила в Праге, не сумев из-за тяжёлого ранения дойти до Берлина.

Фронтовые награды Марии Колтаковой. Фото © Telegram / ДЕМИДОВ

Фронтовые награды Марии Колтаковой. Фото © Telegram / ДЕМИДОВ

Мария Денисовна имеет множество наград и известна своими удивительными достижениями уже в мирное время. Она 16-кратный рекордсмен Книги рекордов России, более известная как "стальная бабушка". Своим личным примером она пропагандирует активное долголетие и здоровый образ жизни. Кроме того, принимает участие в автопробегах ветеранов войны по местам боевой славы и занимается военно-патриотическим воспитанием с допризывной молодёжью.

Мэр Белгорода Демидов поздравил с Днём Победы легендарную Марию Колтакову. Фото © Telegram / ДЕМИДОВ

Мэр Белгорода Демидов поздравил с Днём Победы легендарную Марию Колтакову. Фото © Telegram / ДЕМИДОВ

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Ранее донецкий 99-летний ветеран ВОВ рассказал, что хотел бы принять участие в СВО. Он сказал, что уверен в победе России, которую нельзя затягивать, а также в последующей дружбе народов, и отметил, что ВС РФ "разгонят всю эту банду и мы будем жить вместе и свободно".

Евгения Мосс
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