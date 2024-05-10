Тела двух избитых до смерти мужчин нашли на границе Белоруссии и Латвии Погранслужба Белоруссии сообщила о двух мёртвых беженцах на границе с Латвией 10 мая, 13:53 Пограничники Белоруссии нашли тела двух мужчин на границе с Латвией. Обложка © Telegram / Пограничный комитет Белоруссии

Белорусские пограничники нашли тела двух мужчин-беженцев на границе с Латвией. Об этом сообщили в погранкомитете страны, подчеркнув, что это далеко не первый случай, когда латвийские силовики до смерти избивают мигрантов и выбрасывают их тела за пределы своей территории.

Пограничники Белоруссии нашли тела двух мужчин на границе с Латвией. Видео © Telegram / Пограничный комитет Белоруссии

"9 мая тела ещё двух мужчин без признаков жизни белорусские пограничники обнаружили у латвийского пограничного забора в Браславском районе. Тело одного беженца находилось в канаве рядом с калиткой, второго — в сорока метрах от пограничного заграждения", — уточняется в тексте.

Там подчёркивается, что всего за последние три года белорусские пограничники зафиксировали гибель 54 иностранцев на границе с государствами Евросоюза, в частности 20 из них — у территории Латвии.

Ранее сообщалось, что польские военные выбросили двоих беженцев — из Сирии и Йемена — на границе с Белоруссией, предварительно обобрав их и избив. Оба иностранца были истощены и нуждались в медицинской помощи. Врачи не смогли спасти гражданина Йемена.

Авторы Татьяна Миссуми