Мишустин назвал платформизацию в России непростым вызовом
Михаил Мишустин. Обложка © ТАСС / Карпухин Сергей
Работа платформ по продаже в розницу без контроля регуляторов — это непростой вызов, которым нужно заниматься. Об этом сообщил кандидат на должность премьер-министра России, и.о. главы кабмина Михаил Мишустин, говоря об активной работе маркетплейсов и контроле их работы.
"Да, важнейший вопрос, без сомнения, разделяю ваши опасения. Вообще, платформизация, то есть возможности заказать товар или услугу, используя платформу, минуя регуляторов, — это непростые вызовы, этим надо обязательно заниматься", — отметил политик.
Он добавил, что на сегодняшний день розничная торговля через маркетплейсы достигла "серьёзнейших оборотов". По его словам, через платформы циркулирует около восьми триллионов рублей.
Ранее Мишустин заявил, что механизмы работы маркетплейсов в стране необходимо дополнительно регулировать, однако проявлять при этом аккуратность. Он отметил, что для контроля этой сферы нужны особая внимательность и аккуратность.