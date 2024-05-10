Мишустин назвал платформизацию в России непростым вызовом

Работа платформ по продаже в розницу без контроля регуляторов — это непростой вызов, которым нужно заниматься. Об этом сообщил кандидат на должность премьер-министра России, и.о. главы кабмина Михаил Мишустин, говоря об активной работе маркетплейсов и контроле их работы.

"Да, важнейший вопрос, без сомнения, разделяю ваши опасения. Вообще, платформизация, то есть возможности заказать товар или услугу, используя платформу, минуя регуляторов, — это непростые вызовы, этим надо обязательно заниматься", — отметил политик.

Он добавил, что на сегодняшний день розничная торговля через маркетплейсы достигла "серьёзнейших оборотов". По его словам, через платформы циркулирует около восьми триллионов рублей.