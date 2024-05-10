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10 мая, 14:18

Мишустин назвал платформизацию в России непростым вызовом

Михаил Мишустин. Обложка © ТАСС / Карпухин Сергей

Михаил Мишустин. Обложка © ТАСС / Карпухин Сергей

Работа платформ по продаже в розницу без контроля регуляторов — это непростой вызов, которым нужно заниматься. Об этом сообщил кандидат на должность премьер-министра России, и.о. главы кабмина Михаил Мишустин, говоря об активной работе маркетплейсов и контроле их работы.

"Да, важнейший вопрос, без сомнения, разделяю ваши опасения. Вообще, платформизация, то есть возможности заказать товар или услугу, используя платформу, минуя регуляторов, — это непростые вызовы, этим надо обязательно заниматься", — отметил политик.

Он добавил, что на сегодняшний день розничная торговля через маркетплейсы достигла "серьёзнейших оборотов". По его словам, через платформы циркулирует около восьми триллионов рублей.

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Ранее Мишустин заявил, что механизмы работы маркетплейсов в стране необходимо дополнительно регулировать, однако проявлять при этом аккуратность. Он отметил, что для контроля этой сферы нужны особая внимательность и аккуратность.

Александра Мышляева
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