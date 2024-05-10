Более тысячи активистов штурмуют завод Tesla под Берлином Более тысячи активистов протестуют против расширения завода Tesla в Грюнхайде 10 мая, 14:45 Активисты бастуют против расширения территории Tesla под Берлином. Обложка © Х / EndWokeness

В Грюнхайде под Берлином более тысячи активистов устроили акцию протеста против расширения территории американского завода Tesla. Полиция начала задержания, однако митингующие продолжают штурмовать предприятие. Об этом пишет издание Bild.

Активисты бастуют против расширения территории Tesla под Берлином. Видео © Х / EndWokeness / GeniusBotX / Neruda57

Tesla уже занимает около Берлина 300 гектаров земли, руководство собирается вырубить ещё 100 гектаров леса, чтобы расширить производственные возможности. Активисты не первый раз пытаются помешать планам компании. На этот раз 1200 радикально настроенных граждан хотят прорваться на территорию завода начиная с 9 мая.

Сегодня днём часть протестующих смогла попасть на предприятие, но нарушителей тут же задержали полицейские. Сейчас активисты поставили палаточный лагерь около завода и намерены продолжать акцию протеста в течение ещё нескольких дней. Tesla допускает приостановку работы из-за возникших угроз безопасности.

Ранее американский предприниматель Илон Маск заявил, что компания Tesla 8 августа презентует свой давно обещанный проект — роботакси. На презентации обнародуют проект автопилотируемого такси, который ещё в 2019 году высоко оценили инвесторы. По словам издания, после заявления Маска акции компании выросли на 5,1%.

Авторы Татьяна Миссуми