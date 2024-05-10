Названо 3 экологичных чистящих средства, которые можно сделать дома

Экологичные и безопасные для здоровья способы уборки жилища в наше время выходят на первый план в вопросах чистоты. Многие люди перестают использовать бытовую химию. Эксперт по домоводству Марина Рубенкова в беседе с "Вечерней Москвой" рассказала, как в домашних условиях можно самостоятельно изготовить натуральные чистящие средства.

Специалист решила начать со способа с уксусом.

"Уксус эффективно борется с загрязнениями и бактериями. Для приготовления чистящего средства на его основе необходимо смешать в равных пропорциях уксус и воду, также можно добавить несколько капель любого эфирного масла для приятного аромата", — рассказывает домовод.

Она отметила, что, соединив воду с содой, можно получить пасту, которая легко очищает кухонную плиту или сантехнику. Это средство наносится на загрязнённые участки. По прошествии 15–20 минут его необходимо смыть водой.

Чтобы убрать из чайника накипь, можно засыпать внутрь пару-тройку столовых ложек лимонной кислоты, которую нужно залить водой и вскипятить.