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10 мая, 15:41

Игровой автомат упал на двухлетнего мальчика в московском ТЦ

Упавший на мальчика игровой автомат. Обложка © Telegram / ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ

Упавший на мальчика игровой автомат. Обложка © Telegram / ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ

В одном из торговых центров Москвы на двухлетнего мальчика упал игровой автомат. Ребёнок госпитализирован, сообщает столичная прокуратура в телеграм-канале.

Игровой автомат упал на ребёнка в московском ТЦ. Видео © Telegram / ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ

"В торговом центре на улице Кировоградской на ребёнка упал игровой аппарат. Мальчик 2022 года рождения доставлен в одну из детских городских больниц для оказания медицинской помощи. Чертановская межрайонная прокуратура контролирует установление всех обстоятельств произошедшего", сказано в публикации прокуратуры.

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Недавно Life.ru сообщал о похожем трагическом случае, который произошёл в одном из торговых центров в Северной столице. После посещения игровой площадки одного из ТЦ пятилетний мальчик был госпитализирован со множественными травмами, в том числе черепно-мозговой. В течение трёх недель врачи боролись за его жизнь, но в начале мая ребёнок умер.

Юрий Лысенко
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