Игровой автомат упал на двухлетнего мальчика в московском ТЦ

"В торговом центре на улице Кировоградской на ребёнка упал игровой аппарат. Мальчик 2022 года рождения доставлен в одну из детских городских больниц для оказания медицинской помощи. Чертановская межрайонная прокуратура контролирует установление всех обстоятельств произошедшего", — сказано в публикации прокуратуры.

Недавно Life.ru сообщал о похожем трагическом случае, который произошёл в одном из торговых центров в Северной столице. После посещения игровой площадки одного из ТЦ пятилетний мальчик был госпитализирован со множественными травмами, в том числе черепно-мозговой. В течение трёх недель врачи боролись за его жизнь, но в начале мая ребёнок умер.