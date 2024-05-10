Игровой автомат упал на двухлетнего мальчика в московском ТЦ
Упавший на мальчика игровой автомат. Обложка © Telegram / ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ
В одном из торговых центров Москвы на двухлетнего мальчика упал игровой автомат. Ребёнок госпитализирован, сообщает столичная прокуратура в телеграм-канале.
Игровой автомат упал на ребёнка в московском ТЦ. Видео © Telegram / ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ
"В торговом центре на улице Кировоградской на ребёнка упал игровой аппарат. Мальчик 2022 года рождения доставлен в одну из детских городских больниц для оказания медицинской помощи. Чертановская межрайонная прокуратура контролирует установление всех обстоятельств произошедшего", — сказано в публикации прокуратуры.
Недавно Life.ru сообщал о похожем трагическом случае, который произошёл в одном из торговых центров в Северной столице. После посещения игровой площадки одного из ТЦ пятилетний мальчик был госпитализирован со множественными травмами, в том числе черепно-мозговой. В течение трёх недель врачи боролись за его жизнь, но в начале мая ребёнок умер.