Лидер СРЗП Миронов предложил создать в России министерство по демографии

Лидер фракции "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов предложил создать министерство по демографии для решения соответствующего вопроса. По его мнению, сегодня существует проблема с рождаемостью, однако ни одно министерство за это не отвечает.

"Наше предложение — либо министерство, либо агентство по демографии с учётом тех стратегических задач, которые поставил президент, конечно, необходимо принимать", — заявил Миронов на обсуждении кандидатуры председателя Правительства РФ на внеочередном заседании Госдумы.

Предложение СРЗП по введению специального повышающего коэффициента по материнскому капиталу в регионах с наименьшей рождаемостью остаётся в силе, добавил Миронов.