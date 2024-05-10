Лидер СРЗП Миронов предложил создать в России министерство по демографии
Лидер СРЗП Миронов предложил создать министерство по демографии. Обложка © Telegram / Сергей Миронов
Лидер фракции "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов предложил создать министерство по демографии для решения соответствующего вопроса. По его мнению, сегодня существует проблема с рождаемостью, однако ни одно министерство за это не отвечает.
"Наше предложение — либо министерство, либо агентство по демографии с учётом тех стратегических задач, которые поставил президент, конечно, необходимо принимать", — заявил Миронов на обсуждении кандидатуры председателя Правительства РФ на внеочередном заседании Госдумы.
Предложение СРЗП по введению специального повышающего коэффициента по материнскому капиталу в регионах с наименьшей рождаемостью остаётся в силе, добавил Миронов.
Ранее Life.ru писал, что все показатели нацпроекта "Демография" по итогам 2023 года выполнены. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. Так, по итогам минувшего года кассовое исполнение нацпроекта составило 99,9%, а за первый квартал 2024 года — 25,4%.