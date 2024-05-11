Карамело в плену: В Бразилии спасли лошадь, несколько дней просидевшую на крыше затопленного дома
В Бразилии спасли лошадь, застрявшую на крыше дома из-за наводнения
Карамело в ожидании спасателей. Обложка © X / Earth42morrow
Бразильские спасатели провели операцию по вызволению лошади из плена разрушительного наводнения, сообщило агентство Associated Press. Кобыла провела на крыше жилого дома несколько дней, став настоящим героем соцсетей.
К моменту прибытия спасательной группы животное находилось в обессиленном состоянии. Участвующим в операции ветеринарам пришлось усыпить лошадь, чтобы погрузить её на надувной плот. Все действия транслировались в прямом эфире местного телевидения.
Спасение застрявшей на крыше дома из-за наводнения лошади в Бразилии. Видео © X / Alerta Mundial
Сейчас копытное находится на суше и восстанавливается после тяжёлого испытания судьбы. Пользователи Всемирной паутины дали животному кличку Карамело.
Крупнейшее за последние 80 лет наводнение охватило юг Бразилии в начале мая. Стихия затронула 50 муниципалитетов штата с 10 миллионами жителей. Число жертв перевалило за сотню человек, гораздо больше признаны пропавшими без вести.