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11 мая, 02:03

Карамело в плену: В Бразилии спасли лошадь, несколько дней просидевшую на крыше затопленного дома

В Бразилии спасли лошадь, застрявшую на крыше дома из-за наводнения

Карамело в ожидании спасателей. Обложка © X / Earth42morrow

Карамело в ожидании спасателей. Обложка © X / Earth42morrow

Бразильские спасатели провели операцию по вызволению лошади из плена разрушительного наводнения, сообщило агентство Associated Press. Кобыла провела на крыше жилого дома несколько дней, став настоящим героем соцсетей.

К моменту прибытия спасательной группы животное находилось в обессиленном состоянии. Участвующим в операции ветеринарам пришлось усыпить лошадь, чтобы погрузить её на надувной плот. Все действия транслировались в прямом эфире местного телевидения.

Спасение застрявшей на крыше дома из-за наводнения лошади в Бразилии. Видео © X / Alerta Mundial

Сейчас копытное находится на суше и восстанавливается после тяжёлого испытания судьбы. Пользователи Всемирной паутины дали животному кличку Карамело.

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Крупнейшее за последние 80 лет наводнение охватило юг Бразилии в начале мая. Стихия затронула 50 муниципалитетов штата с 10 миллионами жителей. Число жертв перевалило за сотню человек, гораздо больше признаны пропавшими без вести.

Илья Пушкарев
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