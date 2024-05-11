США не нашли доказательств использования военной помощи Киеву не по назначению
В Соединённых Штатах не обнаружили доказательств в пользу того, что военная помощь, предоставленная Украине, была использована не по назначению или с нарушением целей поставки. Об этом сказано в соответствующем докладе американской администрации для Конгресса.
"Правительству США не известно о том, что оборонные статьи не были доставлены получателем от иностранного правительства и/или использованы не по назначению или в целях, несовместимых с намеченными", — говорится в документе.
Ранее президент США Джо Байден подписал распоряжение о выделении Украине нового пакета помощи на 400 миллионов долларов. В него среди прочего могут войти снаряды для системы противовоздушной обороны Patriot, ракеты для переносных зенитных ракетных комплексов Stinger и боевые машины пехоты Bradley.
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